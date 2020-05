Il M5S Enna chiede la riapertura dell’Autodromo di Pergusa

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

In occasione del dibattito politico sull’emergenza da Covid 19 in Consiglio Comunale, il Movimento 5 Stelle ha posto l’attenzione anche sulla riapertura dell’Autodromo di Pergusa. “Come ho evidenziato in aula”, afferma Davide Solfato, “riteniamo che in questa fase di riapertura, che consente tra le altre cose ai cittadini di fare attività sportiva individuale, l’Autodromo costituirebbe un’importante valvola di sfogo per la cittadinanza. Non comprendiamo, in effetti, come ad Enna contrariamente ad altre città, non sia ancora stata disposta l’apertura delle ville comunali e -per l’appunto- della pista che, per le sue dimensioni, assicurerebbe il rispetto del distanziamento sociale, richiedendosi eventualmente solo un controllo all’entrata per verificare l’affluenza”.

“Di contro”, prosegue Cinzia Amato Amato, “la chiusura dell’Autodromo sta comportando una maggiore affluenza nel perimetro esterno dello stesso, che potrebbe sfuggire al controllo delle norme di sicurezza, anche per la concomitanza della circolazione di pedoni e veicoli”.

“Sembrerebbe che nessuno sia disposto a prendersi la responsabilità di tale riapertura, compatibilmente con le attività tecniche di utilizzo della pista”, proseguono i due consiglieri, “ma auspichiamo che chi di competenza riesca a dare presto risposta anche a questa richiesta dei cittadini ennesi”.