L’ARTISTA MICHELE MODAFFERI DONA DIECI OPERE . CON IL RICAVATO L’OSPEDALE UMBERTO I ACQUISTA PULSOSSIMETRI E CARRELLI.

Consegnati oggi 18 pulsossimetri alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Umberto I di Enna. La donazione nasce dai proventi ricavati dall’asta dei quadri dell’artista e scenografo ennese Michele Modafferi. Modafferi, noto scenografo, ha venduto dieci sue opere per devolvere la somma all’associazione di promozione sociale Hope finalizzandola all’acquisto di dispositivi per i reparti ospedalieri. Oltre ai 18 pulsossimetri, sono stati acquistati due carrelli di acciaio. Raggiunto telefonicamente, l’artista ringrazia gli acquirenti delle sue opere e quanti hanno permesso la realizzazione della donazione, a partire dall’associazione Hope il cui presidente é Walter Cardaci.

Gratitudine è espressa dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per il gesto di corale generosità e altruismo.