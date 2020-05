Agira: il falegname-artista Sillicato dona quadro su legno di San Filippo. Andrà in beneficenza.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

La donazione di un quadro raffigurante l’immagine di San Filippo patrono di Agira è stata fatta all’ Associazione San Filippo d’Agira A.D. 1997, presieduta da Valerio Pelleriti. A realizzare l’opera, il falegname nicosiano Carmelo Sillicato figlio dell’ agirino Sillicato Filippo trasferitosi a Nicosia con la moglie di origini troinesi Raffaele Maria Rosa. L’artista che da 40 anni lavora il legno in modo artigianale realizzando opere molto apprezzate ha completato il quadro il primo di Maggio nella festa dei lavoratori e per suo volere andrà in beneficenza. L’opera, rappresenta San Filippo su una tavola di abete, ricavato da un albero delle montagne locali. La tavola che misura 36×65 cm risale al dopoguerra e veniva utilizzata per far lievitare il pane. Il quadro è intagliato sul legno ed è un pezzo “unico”. Il legno è lo stesso materiale che si utilizzava per i tetti lignei. L’opera è contraddistinta da una simbologia che l’artista ha voluto esprimere, il cielo azzurro rappresenta la santità dei santi, che ogni cristiano deve perseguire e imitare, la tavola utilizzata rappresenta il lavoro e il pane elementi essenziali per la vita dell’uomo. Un’ opera originale e unica che aspetta adesso un benefattore, il ricavato della donazione sarà devoluto per opere di beneficenza. Un San Filippo benedicente che sarà tramandato, di padre in figlio, nella famiglia di chi riuscirà ad aggiudicarselo, sapendo di aver partecipato a fare un piccolo gesto di carità verso il prossimo. Nei prossimi mesi, il Consiglio direttivo dell’Associazione San Filippo, in collaborazione con il nostro Portale, renderà note le modalità per poter partecipare a questa iniziativa di beneficenza. Un sentito ringraziamento all’artista Sillicato Carmelo per la donazione.