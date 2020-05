NINO GAGLIANO LASCIA LA CITTA’ DI ENNA E LA SUA FAMIGLIA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Oggi la città di Enna, perde un pezzo imporante della sua produzione culturale ma anche sportiva. Muore all’età di 83 anni Nino Gagliano conosciuto da tutti per aver rivestito per anni il ruolo di Presidente dll’Autodromo di Pergusa dal 1985 al 1998. A Nino Gagliano va il merito di aver reso l’Autodromo di Pergusa conosciuto nel mondo e di aver portato la Ferrari nel circuito Siciliano più importante del Sud Italia. Durante i 13 anni al vertice dell’Autodromo ha ricoperto pure la massima carica nella FIAS (Federazione Italiana Automobilismo Sportivo), subentrando all’ex Presidente CSAI Fabrizio Serena di Lapigio. Negli ultimi anni ha rivestito la carica di presidente dell’ Accademia Pergusea e del Comitato Pro Enna consegnato proprio nei giorni scorsi 500 mascherine FFP2 in dono all’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Nino Gagliano negli ultimi anni aveva anche pubblicato diversi libri tra cui uno ddicato al grande scrittore ennese Umberto Domina e l’altro dedicato alla storia dell’Autodromo di Pergusa che va dal 1958 anno della sua inaugurazione fino al 1998.

Nato ad Enna, dove ha svolto l’attività di dottore commercialista, è stato Consigliere Comunale dal 1990 al 1995, Assessore all’Urbanistica (due volte), Assessore ai Lavori Pubblici, alle Politiche Sociali e Presidente dell’A.S.EN. (Azienda Speciale Ennese). E’ stato consigliere del Circolo Canottieri e del Club Nautico di Pergusa e Presidente dei Revisori dei Conti dei Comuni di Enna, Centuripe, Assoro, Barrafranca e Trabia. Tutta la redazione di EnnaNotizie SiciliaNotizie si stringe a alla sua famiglia e ai tre figli Ugo, Alberto e Ninni Gagliano per la perdita di un uomo esemplare. che ha contribuito in maniera significativa a trasmettere la cultura e la storia della città di Enna nel mondo.