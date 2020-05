Muglia tra i Luoghi del Cuore del Fai. Dalla lotta per impedire la discarica al progetto di un centro di educazione ambientale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’Italia è un paese straordinario con un patrimonio artistico e ambientale immenso ma al tempo stesso molto fragile e in alcuni casi a rischio. Dal 2003 il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano ha lanciato I Luoghi del Cuore, un’iniziativa che ha l’obiettivo di recuperare un luogo particolarmente caro agli italiani che possono salvarlo con il loro voto.

Quest’anno abbiano deciso di candidare Muglia nel comune di Centuripe in Sicilia, il nostro Posto del Cuore, una Vallata meravigliosa, ricca di calanchi e colline di creta, di masserie e di resti di antiche miniere di Zolfo, di insediamenti preistorici e di tombe romane.

Da diversi anni stiamo lottando per evitare che si costruisca nel cuore della vallata una discarica. Siamo in attesa dei vincoli ambientali che il compianto Assessore Sebastiano Tusa aveva avviato prima della tragica scomparsa e che il Presidente della Regione Nello Musumeci aveva assicurato di proseguire. Ci auguriamo che il neo Assessore Alberto Samonà completi il lavoro iniziato dal suo predecessore e sigilli definitivamente la salvaguardia di questo straordinario territorio siciliano (uno dei pochi posti rimasti incontaminati della Sicilia) in modo tale che nessuno possa immaginarsi, in futuro, di costruirci qualcosa che ne possa compromettere la sua integrità.

Oggi ci auguriamo che le persone ci aiutino a salvare questo luogo con il loro voto; un gesto semplice che ci permettere non solo di far conoscere meglio questo angolo meraviglioso della Sicilia ma anche, in caso di vincita, di realizzare un centro di educazione ambientale e storica nella vallata che sarà gestito dalle Associazioni di Centuripe già impegnate sul territorio.

Associazioni ed Enti coinvolti nel progetto: Associazione Zona Libera e Comitati NO Discarica di Catenanuova e Centuripe (SiciliAntica, Liberart, Associazione Kento), Meetup 5 stelle Centuripe, Insieme per Centuripe, Coraggio Centuripe con il contributo di Confartigianato imprese Centuripe e Presidio Partecipativo del Fiume Simeto.

Per votare basta cliccare sul link sottostante, è gradita inoltre la diffusione.

Per votare https://fondoambiente.it/luoghi/muglia?ldc