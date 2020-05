SICILIA OUTLET VILLAGE, LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLO SVINCOLO DI DITTAINO SULL’ A19 “PALERMO-CATANIA”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

A partire da domani, venerdì 22 maggio, saranno avviati gli interventi di pavimentazione su due rampe dello svincolo di Dittaino, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Le lavorazioni, che comporteranno la chiusura alternata di due rampe, saranno eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18.

Nel dettaglio, venerdì 22 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso in autostrada in direzione Catania. Nella giornata di lunedì 25 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dall’autostrada per i veicoli provenienti da Palermo. Mercoledì 27 maggio saranno chiuse alternativamente entrambe le rampe per l’ultimazione delle attività. Lo svincolo alternativo sarà quello Agira. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.