USIP Nuoro: l’ennese Paolo GIUMMO nominato Segretario Provinciale

È arrivata mercoledì 20 maggio la nomina a segretario Provinciale dell’Usip di Nuoro ( Unione Sindacale Italiana Polizziotti) di Paolo Giummo. Grande soddisfazione per il segretario Nazionale Vittorio Costantini: “Giummo da sempre condivide i principi ed i valori fondanti del nostro Sindacato di categoria e merita questo importante ruolo che gli è stato affidato al servizio dei nostri iscritti”.

Paolo Giummo di origini ennesi lavora ormai da diversi anni presso la Questura di Nuoro. La sua elezione conferma senza dubbio l’alta professionalità e il grande senso del dovere con cui il neo segretario svolge da sempre il suo lavoro mostrando sensibilità verso le problematiche afferenti la professione ma anche senso del rispetto verso la categoria da sempre impegnata in prima linea specie in materia di ordine e sicurezza pubblica. A nome di tutta la redazione di EnnaNotizie SiciliaNotizie formuliamo i nostri migliori auguri.

Mario Barbarino