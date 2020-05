Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Si chiama Santo Macrì il giovane di Agira che poche ore fa ha perso la vita a bordo della sua Kawasaki nei pressi dello svincolo autostradale della A19 uscita per Agira. Immediati i soccorsi e i rilevamenti da parte dei Carabinieri. Ma per il giovane centauro non ce stato nulla da fare.