Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” grave incidente tra Catenanuova e Gerbini Sferro, dove al chilometro 174 per cause ancora in corso un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente, ostruendo l’intera carreggiata. Forti i disagi per gli automovilisti in transito rimasti bloccati psr oltre tre ore. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.