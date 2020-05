AD ENNA IL PRIMO SISTEMA DI RISCALDAMENTO TECNOLOGICO COLLETTIVO A BIOMETANO

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nasce ad Enna, primo esperimento in Sicilia, il primo sistema di riscaldamento tecnologico collettivo che consentirà notevoli vantaggi a chi deciderà di allacciarsi alla rete. Il sistema a biometano realizzato da ELIOMED TECH srl porterà un sicuro vantaggio sia dal punto di vista economico, con evidenti risparmi sulla bolletta energetica, che dal punto di vista del confort ambientale con possibilità di disporre del calore H24. Inoltre, aiuterà gli agricoltori del territorio della provincia di Enna a valorizzare i loro sottoprodotti che diventeranno biometano per alimentare la centrale termica.

“Con la voglia di ripartire dopo questo “brutto periodo”, ELIOMED TECH s.r.l. ha deciso di rilanciare il progetto di teleriscaldamento e teleraffrescamento che cura e porta avanti con determinazione da anni – dicono i rappresentati di Eliomed – Abbiamo dato nuovo impulso con la predisposizione della fase di cantierizzazione dell’opera”.

L’allaccio alla rete di teleriscaldamento da parte degli utenti avviene in maniera molto semplice in quanto non necessita di lavori all’interno delle abitazioni ed apporta anche benefici all’ambiente, favorendo il contrasto alla diffusione del COVID 19 attraverso il miglioramento della qualità dell’aria, come dimostrano alcuni studi

Per approfondimenti ed info: www.teleclimati.it