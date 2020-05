Asso-Consum – Assoconsumatori: L’ennesima sentenza favorevole per i cittadini contro Acquaenna.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Ancora una volta il giudice di pace di Enna, in data 15.05.2020 dà ragione ai cittadini che tramite l’associazione hanno impugnato l’inserimento in bolletta delle partite pregresse. Sono ormai passati cinque anni da quando l’associazione con un tour in tutte le realtà locali ha affermato che le partite pregresse ed il deposito cauzionale, per i vecchi utenti che avevano pagato lo stesso ai precedenti gestori del servizio (Comuni, EAS, ASEN e consorzi), inserite in bolletta da Acquaenna erano e restano illegittime, queste nostre affermazioni hanno avuto riscontro nelle sentenze dei giudici di pace di Enna che hanno visto soccombente il gestore del servizio idrico. In questa ennesima sentenza il giudice di pace si è espresso positivamente accogliendo tutti i rilievi dell’avvocato Ilaria Di Simone che da sempre segue l’associazione nei procedimenti relativi alle problematiche “acqua e rifiuti” con ricorsi anche in Cassazione sui rifiuti, definite positivamente per i cittadini. Nell’ultima sentenza sull’acqua possiamo dire che c’è stata una convergenza del giudice su ogni punto presentato con accoglimento in pieno delle motivazioni dei ricorrenti relativo alle partite pregresse, mentre sul deposito cauzionale c’è qualche divergenza che è elemento di analisi e valutazione. V’è da dire che in questa vicenda ricorsi su partite pregresse e depositi cauzionali la questione non si è chiusa considerato che alcuni appelli vengono rinviati continuamente da due anni. Tra sentenze ed appelli sembra che sempre più vi sia la necessità di una sentenza risolutoria della Suprema Corte che possa stabilire se ha ragione il gestore o la nostra associazione che continua a presentare ricorsi sul deposito cauzionale e partite pregresse ed ottenere sentenze del giudice di pace positive da cinque anni. Vi è da sottolineare che sulle partite pregresse alcuni tribunali della Sardegna, in seduta collegiale, hanno inibito al gestore Abbanoa S.P.A. l’inserimento delle così dette partite pregresse in bollette, comunque ripetiamo essere necessaria una definizione di questa diatriba partite pregresse si, partite pregresse no.

Pippo Bruno