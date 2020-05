Aumenta il personale medico nel Dipartimento della Salute Mentale di Enna

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Assunti tre medici psichiatri dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Hanno sottoscritto il contratto a tempo determinato i dottori Francesco Suraniti, Davide Arilotta e Alberto D’Arma in presenza del Direttore Generale, Francesco Iudica, del Capo del Dipartimento della Salute Mentale, Giuseppe Cuccì, e della psichiatra Catena Caliota. I neoassunti presteranno servizio presso il Centro della Salute Mentale di Piazza Armerina e presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) ubicato presso l’Ospedale Umberto I di Enna.



Grande soddisfazione è stata espressa al Direttore Generale dal dott. Giuseppe Cuccì per l’assunzione dei tre psichiatri che rafforzeranno gli organici dei servizi della Salute Mentale, strutture interdisciplinari ad alta valenza sanitaria per la presa in carico dell’utenza nei territori.