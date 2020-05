L’Associazione Bandistica Antonino Giunta: “Progettualità all’insegna della promozione culturale musicale”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sono 60 i dispositivi di protezione individuale consegnati oggi dalla sig.ra Dorica Orzan, Presidente dell’Associazione SI.RO. di Calascibetta, al presidente “dell’Associazione Musicale Bandistica Antonino Giunta” Mario Bruno: “Si tratta di un segnale di vicinanza nei nostri confronti che garantisce un supporto indispensabile, in questa fase, nei confronti di una emergenza sanitaria che ci mette a dura prova con la realtà sociale. La chiusura “sociale” non ha fermato la musica dell’Antonino Giunta prodigandosi in costanza ad una serie di attività musicali a distanza”.

Tutto ciò possa essere un valido supporto per la ripartenza delle attività musicali, nella fase 2, che coordinate dal maestro Carmelo Capizzi si inizia a promuovere progetti che rispecchiano i valori della cultura musicale all’interno della nostra cittadina