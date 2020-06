L’ENNESE FRATTALEMI SANDRO, RICEVE L’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA A COSENZA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 10:40 presso la Prefettura di Cosenza, è stata consegnata dal Prefetto Dott.ssa Cinzia GUERCIO, l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, all’ennese FRATTALEMI Sandro, maresciallo in servizio dell’Esercito Italiano presso la città di Cosenza. Nel corso della cerimonia ufficiale il Prefetto GUERCIO Cinzia ha elencato le numerose attività lavorative e sociali che da sempre lo contraddistinguono. Il Cav. FRATTALEMI, Ha iniziato la carriera militare nell’agosto del 1993. Attualmente in servizio presso il 1° Reggimento Bersaglieri in Cosenza. In passato ha svolto servizio presso il Battaglione Alpini “Vicenza” – Codroipo (UD); 14° Reggimento Alpini “Manlio Feruglio” – Venzone (UD); 80° Reggimento “Roma” – Cassino (FR);

Scuola di Fanteria – Cesano di Roma (RM); 18° Reggimento Bersaglieri Caserma “Settino”(Cosenza); 1° Reggimento Bersaglieri Caserma “Settino”(Cosenza). Dalla redazione di EnnaNotizie SiciliaNotizie, i migliori auguri per chi come il Cav. FRATTALEMI Sandro porta alto il nome della città di Enna non solo sul territorio Nazionale ma anche Internazionale. Ecco di seguito alcune delle sue principali missioni, ruoli ed attività:

MISSIONI INTERNAZIONALI

Missione ONU (ALBATROS – UNITED NATIONS OPERATIONS) MOZAMBICO;

Missione ONU (OPERAZIONE ALBA) ALBANIA;

Missione NATO (OPERAZIONE JOINT GUARDIAN KOSOVO;

Missione ONU (ANTICABABILONIA) IRAQ;

Missione NATO (INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE (ISAF) AFGHANISTAN;

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Operazione di Ordine pubblico “Riace”;

Operazione di Ordine pubblico “Strade Sicure”;

Operazione di Ordine pubblico”Strade Pulite”.

RAPPRESENTANZA MILITARE

Eletto nella Rappresentanza Militare CO.BA.R. del 1° Reggimento Bersaglieri;

Eletto nella Rappresentanza Militare CO.I.R. del COM.F.OP.SUD – Napoli

SINDACALISTA MILITARE

Vicepresidente/Cofondatore dell’Associazione sindacale L.R.M. “Libera Rappresentanza dei Militari”, il 6 febbraio 2019 la prima organizzazione sindacale della storia dell’Esercito Italian

INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO CIVILE PER ATTIVITA’ SOCIALI

Segretario Regionale della Calabria del PND – Partito Nazionale dei Diritti;

Vice Segretario Nazionale del PND – Partito Nazionale dei Diritti;

Vice Presidente Nazionale del PND – Partito Nazionale dei Diritti;

Referente Nazionale Rapporti Istituzionali Forze Armate – Associazione Culturale “SECURTEC”;

Vicepresidente del sindacato militare dell’Esercito Italiano L.R.M. – Libera Rappresentanza dei Militari,(ad oggi);

Commissario A.N.S.I. Sezione di Cosenza – Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia,(ad oggi);

Iscritto all’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Cosenza,(ad oggi) ;

Responsabile Sezionale Centro Studi dell’Associazione Nazionale Alpini Sez. Napoli – Campania e Calabria, (ad oggi);

Segretario Gruppo Alpini di Cosenza “Dino Paolo Nigro”,(ad oggi);

Volontario di Protezione Civile ANA – Associazione Nazionale Alpini,(ad oggi);

Delegato ONA di Cosenza – Osservatorio Nazionale Amianto,(ad oggi);

Consigliere di Frazione del Comune di Spezzano della Sila;

Socio Onorario A.L.T. – Associazione Lotta Tumori

AUDIZIONI IN PARLAMENTO

IV° Commissione Difesa sulla legge dei diritti sindacali dei militari”Marzo 2019″.

ONORIFICENZE

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

Croce d’Argento con stelletta per anzianità di servizio militare (25 ANNI );

Croce commemorativa al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale per conto dell’ONU in Mozambico;

Croce commemorativa per la partecipazione alle Operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell’ambito delle operazioni militari in Afghanistan;

Croce commemorativa per le missioni di mantenimento della pace;

Croce commemorativa per attività di soccorso internazionale in Albania;

Croce commemorativa per soccorso umanitario a popolazioni al di fuori del territorio nazionale;

Medaglia di Bronzo per attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile;

Croce commemorativa per la partecipazione alle Operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico;

Medaglia commemorativa NATO Kosovo;

Medaglia commemorativa NATO Afghanistan (ISAF);

Medaglia di Benemerenza Giubilare d’Argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (ramo di Spagna);

Medaglia di Benemerenza Pontificale d’Argento “Militantis Ecclesia” del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (ramo di Spagna);

Compiacimento Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”;

Pubblica Benemerenza del Comune di Celico (CS);

Lettera di Encomio Comune di Spezzano della Sila (CS);

Attestato di Merito Premio Nazionale “Maggiore Mario FIORE”;

Attestato di Socio Onorario dell’Associazione Lotta Tumori (A.L.T.) di Cosenza.



Mario Barbarino