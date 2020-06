A19: ESCAVATORE VIENE INVESTITO DA AUTOMOBILISTA IN TRANSITO.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in direzione Palermo, il traffico è rallentato a causa di un incidente avvenuto al km 182,600, causato da un mezzo adibito al trasporto di un escavatore.

L’escavatore, dopo avere impattato contro un cavalcavia, è caduto dal carrello sulla sede stradale ed è stato colpito da una vettura in transito.

Il sinistro non ha causato feriti.

Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità – al momento limitata alla sola corsia di marcia – per la valutazione di eventuali danni al patrimonio stradale e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.