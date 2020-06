ISTITUITE LE ZES IN SICILIA. GIARRIZZO (M5S): GRANDE RISULTATO, DITTAINO INSERITA DEFINITIVAMENTE TRA LE AREE DELLA SICILIA ORIENTALE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

IL DEPUTATO ALLA CAMERA: “UNA GRANDE NOTIZIA PER LA NOSTRA PROVINCIA E PER LE NOSTRE AZIENDE ATTUALI E FUTURE”.

“Firmati dal Governo nazionale i decreti istitutivi delle Zone economiche speciali per la Sicilia. Sono due le macro aree istituite: Sicilia occidentale e Sicilia orientale. Tra queste ultime, è stata inserita l’area industriale di Dittaino, nell’Ennese. Una grande notizia per la nostra provincia e per le nostre aziende attuali e future. Un vero e proprio momento di svolta per l’economia e il mondo produttivo del nostro territorio, a maggior ragione in considerazione dell’attuale momento di crisi determinato dalla pandemia da Coronavirus”. Esprime così grande soddisfazione il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo che aveva avviato diverse interlocuzioni con il governo regionale sin dall’estate scorsa per far sì che Dittaino venisse quantomeno valutata e considerata tra le Zes siciliane.

“Nello specifico, – continua il parlamentare Cinquestelle – l’inserimento di Dittaino tra le Zes servirà per rilanciare la progettualità e la competitività di quest’area strategica che, finalmente, verrà dotata di un pacchetto variegato di incentivi fiscali, più credito d’imposta per gli investimenti e un consistente regime di semplificazioni che saranno stabilite da appositi protocolli e convenzioni e che comunque prevedono anche l’accelerazione dei tempi procedimentali per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate”. “Sono certo – conclude Giarrizzo – che tutto ciò porterà risultati tangibili, sostenendo la crescita economica ed occupazionale dell’intero territorio”.

Nel dettaglio: