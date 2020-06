USIP – Unione Sindacale Italiana Poliziotti: Dario Vella é il neo segretario provinciale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Unico Sindacato di Polizia riconosciuto dalla Confederazione UIL in un progetto politico-sindacale che condivide valori e principi socialdemocratici e riformisti, in un ampio programma che comprende USMIA (Unione Sindacale Militari Interforze Associati), USIF (Unione Sindacale Italiana Finanzieri) e USIC (Unione Sindacale Italiana Carabinieri)

L’USIP nasce a Roma il 18 Giugno 2019 grazie all’intuizione di un gruppo di Poliziotti desiderosi di svolgere attività sindacale con impegno, trasparenza e competenza. Dalla fondazione, con lavoro e responsabilità, si è presto arrivati a una presenza capillare sul territorio nazionale e sulla nostra isola. Nella provincia di Enna L’USIP è stato nominato Dario Vella, in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale – Enna. Tra le tante iniziative di questa O.S., si sottolinea, nel periodo Covid-19, la vicinanza alle problematiche del personale impiegato su strada, fornendo allo stesso una dotazione di mascherine chirurgiche per incrementare l’insufficiente disponibilità in loro possesso. Nell’immediato futuro è obiettivo di questa O.S., tramite iniziative che possano coinvolgere la comunità ennese, avvicinare il cittadino alla Polizia di Stato e ai valori che Essa rappresenta.

L’USIP con ogni azione ed attività quotidiana, mantenendo fede ai propri propositi, avrà sempre come unico interesse la tutela delle donne e degli uomini che ogni giorno indossano con orgoglio, fierezza e senso del dovere la gloriosa Divisa della Polizia di Stato.

Il Segretario Provinciale USIP Enna Dario Vella