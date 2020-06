Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Auto in fiamme sulla sp75 nei pressi dello svincolo dittaino, vicino il Sicilia Outlet Village. Il traffico é stato chiuso per alcune ore al fine di consentire la messa a sicurezza dell’area e l’intervento della Polizia stradale di Enna. Lunghe file in entrambe le direzioni. Sul posto polizia stradale e vvf.