A partire da oggi fino a domenica si procederà al montaggio del sovrapasso dopo la rotonda ospedale, pertanto il passaggio dei mezzi sarà consentito da via D’angelo per la direzione Pergusa Enna bassa, mentre per la direzione Enna bassa Pergusa si procederà o dalla via Civita del lavoro e hotel Federico Ii o dalla strada provinciale di C/DA Torre. I mezzi pesanti e i mezzi pubblici,per entrambe le direzioni, dalla strada provinciale di contrada Torre.