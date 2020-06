INSIEME PER RIPARTIRE : LUNEDI’ PROSSIMO, AD ENNA I RISTORATORI PRESENTANO UN VIDEO CHE RACCONTA ENNA E LA SUA CUCINA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Un video per raccontare Enna e la sua tradizione gastronomica, un video che vede assieme 18 ristoratori che, al tempo del covid, vogliono andare avanti.

E’ il video clip autoprodotto da un gruppo di proprietari di ristoranti per fare conoscere Enna e i suoi piccoli gioielli monumentali, la natura ma anche la sua cucina. Un video che parla ai siciliani e che parla ai turisti del mondo, che invita a visitare il capoluogo più alto d’Europa. Il lavoro, firmato dal videomaker Cristiano Sgrò, sarà presentato alla città il prossimo lunedì, 29 giugno, alle ore 21,15, a Piazza Duomo.

E’ già un piccolo miracolo che 18 operatori della ristorazione, superando divisioni e antagonismo, siano riusciti a mettersi assieme in un comitato spontaneo denominato CREU, Comitato ristoratori ennesi UNITI, con un unico obiettivo, pubblicizzare la città.

In un momento di crisi, l’esperienza ennese, è la dimostrazione che il futuro è l’unione, per capitalizzare esperienze e lanciare un messaggio globale che ha un unico denominatore: insieme si può.

Cristiano Sgrò, classe 1987, cresce a pane e fotografia nello studio fotografico del padre. Faceva i compiti in sala pose durante gli shooting, merenda in camera oscura mentre guardava gocciolare le stampe appese ad asciugare, giocava in giro per lo studio con tutti i materiali che giornalmente si consumavano per sviluppare e stampare i negativi.

Da ragazzo, in giro con gli amici, teneva sempre la sua reflex analogica con se consumando centinaia di pellicole.

Si è diplomato all’Istituto d’Arte di Enna e ha proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti di Catania, per poi dedicarsi a tempo pieno allo studio fotografico del padre, che dal 2013 diventa il suo.

Col digitale e con le nuove tecnologie, si appassiona molto al videomaking implementando le possibilità di comunicazione visiva per immagini da proporre nel proprio lavoro.–