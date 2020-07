Inaugurazione sede sociale Associazione Enna Tricolore

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Giorno 3 luglio alle ore 19:30 sarà inaugurata la sede sociale dell’Associazione Enna Tricolore sita in Piazza Coppola n6. Ad un mese esatto dalla fondazione, l’Associazione aprirà la campagna tesseramenti per l’anno in corso e darà il via ai diversi progetti di solidarietà che ha già messo in campo. Il primo progetto che partirà subito Primo fra tutti il progetto di raccolta dei tappi di plastica “ stappa e ricicla : un dono per la città “che vedrà i soci impegnati in una campagna di sensibilizzazione sul riutilizzo della plastica che coinvolgerà scuole, parrocchie, esercizi commerciali, famiglie.

L’associazione, inoltre, mette a disposizione la propria sede ad altre associazioni

interessate ad una condivisione di spazi e progetti.

Durante il periodo della festa patronale, inoltre, nei locali dell’associazione sarà

allestita una mostra fotografica sul seicentesimo anniversario della proclamazione

della madonna Maria Santissima della Visitazione.

L’associazione nasce il 2 giugno, dall’idea di 5 amici che ,sentita l’esigenza di

ritrovare la propria identità politica e l’impegno nel sociale, mettono in moto la

macchina organizzativa per costituire una forma associativa che possa da un lato

ricostituire un movimento di formazione politica e culturale che porti alla creazione

di una nuova classe dirigente, dall’altro spendersi per la propria città attraverso

iniziative di volontariato e di promozione economica. L’associazione, che vede

all’interno del consiglio direttivo, una maggioranza di quote rosa, presidente Eliana

Longi ,vice presidente Ilaria vicari, segretaria Angela Restivo, si prefigge l’obbiettivo

di promuovere la partecipazione dei cittadini e in particolare modo le donne

incoraggiandone l’impegno attivo nella gestione tra vita privata e politica. Accanto a

queste donne coraggiose Fabio Arangio tesoriere e Mauro Grimaldi revisore.