Pd Enna: “Esprimiamo viva soddisfazione per l’istituzione della Facoltà di Medicina presso l’Università Kore di Enna”.

Per questo sogno, diventato realtà, sentiamo il dovere di esprimere tutto il nostro apprezzamento e ringraziamento ai vertici della Kore che hanno sapientemente costruito un percorso al termine del quale è stato raggiunto il non facile obiettivo. La nuova facoltà dà ancor più prestigio alla Kore e dà una nuova boccata di speranza per lo sviluppo del territorio che si candida a diventare ancor di più un polo universitario attrattivo nel panorama regionale e nazionale. Noi continueremo a lavorare affinché l’Università Kore venga vissuta dall’intera città come una risorsa e non come un corpo estraneo. La notizia della nascita della facoltà di Medicina presso la Kore, proprio nel momento in cui in Italia si discute sull’utilizzo dei Fondi MES, ci deve fare riflettere sul fatto che Enna ha bisogno del MES; Enna ne ha di bisogno per realizzare un altro sogno: l’ istituzione di un Policlinico Universitario. Questi Fondi Europei potrebbero diventare l’unica risorsa per potenziare e innovare il nostro Sistema Sanitario e per concretizzare un altro grande progetto. Ma questa è e sarà un’altra storia. Per il momento gioiamo per questo nuovo grande risultato.