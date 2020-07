SANITÀ. CUP ANCORA CHIUSI, GIARRIZZO (M5S) INTERROGA IL MINISTRO DELLA SALUTE: RIATTIVARE CON URGENZA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dopo l’intervento, nelle scorse settimane, del deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo sul Centro unico di prenotazioni di Piazza Armerina, ancora chiuso, adesso il parlamentare Cinquestelle interroga il Ministro della Salute, viste le numerose criticità emerse in tema di erogazione di servizi sanitari in seguito all’emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

“Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, – afferma Giarrizzo – molteplici sono state le situazioni di grave disagio segnalate dai cittadini, soprattutto a seguito del perdurare della chiusura dei punti CUP di diverse città. Purtroppo, pare che molti cittadini stiano avendo difficoltà a procedere con le prenotazioni on line o per telefono, anche perché risulta a molti esoso prenotare attraverso i terminali telematici delle farmacie e tabaccai. Tra le citate segnalazioni, numerose pervengono da comuni siciliani del Catanese e dell’Ennese e tra questi ultimi, appunto, Piazza Armerina che, come denunciato in queste settimane da stampa locale, vedono il permanere dell’inattività dei Centri di prenotazione e il consequenziale amplificarsi dei disagi per particolari categorie di utenti, quali ad esempio gli anziani e disabili”.

“Al Ministro Speranza, – conclude il deputato del Movimento 5 Stelle – chiedo, dunque, quali iniziative intenda prendere per consentire un’adeguata e urgente risposta ai bisogni dei cittadini. È improcrastinabile, infatti, trovare un’immediata soluzione per facilitare l’accessibilità ai servizi sanitari mediante una gestione integrata delle agende di prenotazione tramite i Cup e favorire, quindi, una riduzione dei tempi di attesa per gli utenti”.