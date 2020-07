Scuola, domani Azzolina in Sicilia all’Istituto ‘Portella della Ginestra’ di Vittoria (RG). Visiterà anche il Liceo ‘Da Vinci’ di Floridia (SR), dove si è diplomata.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il Ministero dell’Istruzione informa che la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina domani sarà nuovamente in Sicilia, in visita istituzionale. La mattina si recherà a Floridia, in provincia di Siracusa, al Liceo ‘Da Vinci’, dove si è diplomata e dove sarà presente in occasione delle prove orali degli Esami di Stato di quest’anno. Subito dopo si sposterà a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove incontrerà i dirigenti scolastici e visiterà l’Istituto comprensivo ‘Portella della Ginestra’, colpito da sette raid vandalici dall’inizio dell’anno scolastico