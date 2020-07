A19: UNA DONNA PERDE LA VITA DOPO LO SCONTRO FRONTALE CON UN MEZZO PESANTE TRA ENNA E CALTANISSETTA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Incidente mortale sulla A19, tra Caltanissetta ed Enna, in una zona dì cantiere dove vige il doppio senso di circolazione, scontro frontale tra un mezzo pesante e un’autovettura. Dalle prime notizie si riscontra la morte di una donna. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente avvenuto alle ore 13.00 circa. Tratto autostradale chiuso tra Enna e Caltanissetta a causa del sinistro, per permettere la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi. Sul posto presente la Polizia Stradale, operatori sanitari e personale Anas. (MB)