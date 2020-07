AREE INTERNE. APPROVATO ODG GIARRIZZO-ALAIMO AL DECRETO RILANCIO: CONTINUA L’IMPEGNO PER INSERIRE COMUNI DEL CORLEONESE E DELL’ENNESE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“È appena stato approvato un Ordine del giorno al decreto Rilancio a mia firma e della collega Roberta Alaimo che impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti ad ampliare la geografia delle Aree Interne presenti in Sicilia, così da garantire anche ai Comuni del libero consorzio comunale di Enna e quelli in prossimità dei Monti Sicani nella zona del Corleonese, di rientrare all’interno della Strategia nazionale per le aree interne. Sono considerate, quindi, numerose aree interne siciliane, ingiustamente escluse in passato dalla Snai che proprio per le loro peculiari caratteristiche, quali ad esempio la distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali, le difficili condizioni delle strade e il fatto di essere zone economicamente depresse, dovrebbero essere ricomprese in un’area interna di nuova costituzione”. Così, il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo, componente della commissione attività produttive a Montecitorio.

“I Comuni attualmente esclusi, – conclude il deputato Cinquestelle – se non ricompresi nella Strategia nazionale e coinvolti nel virtuoso processo di sviluppo e inclusione a cui la stessa mira, rischiano, soprattutto in seguito alla grave crisi generata dall’emergenza da Covid- 19, di subire un ulteriore aggravio della già disagiata situazione in cui versano. Infine, il recente incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne, previsto all’interno del Decreto Rilancio, è di certo un’opportunità da non perdere in considerazione di tale eventuale ampliamento”.