l Ministero della Salute inserisce il Laboratorio Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella Rete Nazionale dei Laboratori di Riferimento.

“Presentato oggi, durante una riunione al Ministero della Salute – comunica il Direttore Generale, Francesco Iudica – l’inserimento del Laboratorio Sanità Pubblica di Enna nella rete nazionale dei laboratori di riferimento.

Il Laboratorio di Enna, diretto dalla dottoressa Maria Fascetto, si occuperà dei controlli dei coloranti azoici, cancerogeni, sui capi di abbigliamento.”

Per il potenziamento di tale attività, ci sarà lo stanziamento di un fondo specifico da parte della Regione Siciliana.

“È un grande e ulteriore riconoscimento per l’ASP di Enna, a dimostrazione dell’alta professionalità del personale e dell’interesse della Direzione Aziendale per l’insieme delle attività sanitarie erogate a favore della salute della popolazione”.