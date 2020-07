Troina: fuoco nel campo comunale del quartiere “Arcirù”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

I Carabinieri della Stazione di Troina deferivano in stato di libertà all’A.G. un incensurato troinese, per il reato di “danneggiamento seguito da incendio”. I militari accertavano che il giovane, dopo aver reciso la rete metallica che delimita l’area esterna del campo di calcio comunale del quartiere “Arcirù”, si introduceva all’interno della struttura ed appiccava il fuoco mediante l’utilizzo di liquido infiammabile, distruggendo una porzione del manto erboso in materiale sintetico, danneggiando, altresì, le porte del campo da gioco.