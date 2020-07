Amministrative Enna. Cinzia Amato è il candidato sindaco del M5S

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“La corda è stata tirata troppo e si è rotta”, così il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Cinzia Amato, nell’annunciare l’abbandono del tavolo delle trattative.

“Abbiamo accettato l’invito a partecipare a questa coalizione con il proposito di valutare se c’erano le condizioni e i presupposti per condividere un’idea di governo della città – affermano i due portavoce uscenti Amato e Solfato. Nonostante le nostre buone intenzioni, tuttavia, ancora una volta abbiamo avuto conferma della grande distanza che sussiste tra le logiche del Movimento e quelle della vecchia politica, che sono state messe in campo sia nel modo di svolgere le consultazioni tra le forze politiche al tavolo sia nella ricerca della figura che doveva rappresentare e garantire la coalizione”.

“Abbiamo sempre rappresentato che la presenza al tavolo del M5S non doveva essere fraintesa con una perdita dei principi e dell’identità che lo contraddistinguono. Evidentemente qualcuno ha creduto che fossimo disposti a cedere alle logiche di convenienza e opportunismo prendendoci per sfinimento, portando alle lunghe i lavori.

Tant’è vero che, a poche ore dalla nostra uscita, hanno trovato un nome politicizzato, e non “esterno” come concordato, in grado di mettere d’accordo tutte le forze politiche rimaste al tavolo”.

“Pertanto, rimanendo sempre coerenti e fedeli alla nostra identità, siamo orgogliosi di annunciare che il Movimento 5 Stelle a Enna concorrerà alle prossime elezioni amministrative con una lista già certificata e il candidato sindaco Cinzia Amato