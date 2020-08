GIARRIZZO (M5S) ELETTO VICEPRESIDENTE COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA CAMERA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“È un vero onore poter comunicare che sono stato eletto Vicepresidente della commissione Attività produttive, della Camera dei Deputati. Ringrazio i colleghi che mi hanno supportato e che hanno deciso di affidarmi questo importante e delicato ruolo in commissione. Con il massimo dell’impegno e della determinazione, continuerò a lavorare, insieme a tutti i colleghi, alla ripresa ed alla ripartenza del nostro tessuto produttivo italiano, che va sostenuto, garantito e preservato. Siamo già a lavoro in commissione per raggiungere importanti risultati, con grande senso di responsabilità”. Così il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo, componente della commissione Attività produttive sin dalla prima ora e che ieri notte è stato eletto alla Vicepresidenza con 22 voti favorevoli e che sostituisce il deputato Carabetta. In conclusione il deputato afferma che “è mia intenzione rinunciare da subito all’indennità di carica aggiuntiva da Vicepresidente, così come si fa da sempre nel Movimento 5 Stelle”.