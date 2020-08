“L’iter per la statalizzazione della Sp 4 sarà ultimato dal Libero consorzio entro una decina di giorni”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

il commissario del Libero consorzio di Enna e l’ingegnere capo hanno avviato gli atti per la statalizzazione della Sp 4”. “Sulla Sp 4 sono indispensabili e non procrastinabili, interventi non solo di manutenzione ma anche di adeguamento alle norme di sicurezza nella circolazione stradale. Si tratta di un’arteria cardine nel sistema viario dell’ennese che collega l’area Nord del territorio e quindi la parte più interna e montana, alla A19 e all’area sud dell’Ennese. Per procedere agli interventi necessari serve che la strada da provinciale venga dichiarata statale. A quanto pare la Regione ha già trasmesso al Libero consorzio di Enna e a tutti gli organi competenti la richiesta di statalizzazione, tanto della Sp 4, quanto della Sp 98.

L’assessorato regionale per le Infrastrutture lo scorso maggio ha inoltrato la richiesta che è stata inviata anche al prefetto di Enna, al viceministro per le Infrastrutture, a tutta la deputazione regionale e nazionale, al responsabile Anas Sicilia e al Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche per Sicilia e Calabria.

“Già nel tavolo tecnico svolto in Prefettura lo scorso febbraio si era discusso di riqualificare in statali i 14 chilometri della Sp 4 e i 5 chilometri della Sp 98 nota come Turistica che collega la Ss 561 alla Sp4. In sede di tavolo era emerso come queste due arterie hanno una grande mole di transito e le caratteristiche per essere qualificate statali”.

Inoltre nel 2008 alla Regione e all’assessorato Infrastrutture era pervenuta la richiesta di statalizzare le due Sp a seguito di una delibera del Consiglio provinciale, ma il procedimento non era stato concluso.

“Tecnicamente oggi il Libero consorzio ha avviato il procedimento per confermato l’interesse alla statalizzazione che si concluderà in una decina di giorni.