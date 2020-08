Il PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DI VOLONTARIATO ONG LUCIANO LAMA MIMMO BELLINVIA SULL’ATTUALE SITUAZIONE DELLA GOVERNANCE DELLA STESSA ASSOCIAZIONE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“Corre l’obbligo fare chiarezza ln relazione alle notizie apparse su organi di stampa locali circa il mutamento degli organi rappresentativi dell’associazione “O.n.G. Luciano Lama”.

Si precisa che ad oggi l’Associazione è sempre rappresentata dagli organismi eletti il 29 settembre2O19.

Per statuto gli organismi rappresentativi dell’associazione durano in carica 3 anni e non essendosi dimessi permangono in carica e non possono essere sostituiti prima della scadenza triennale.

Conseguentemente l’Associazione “O.n.G. Luciano Lama” oggi rappresentata dal legittimo Presidente Domenico Bellinvia, eletto da TUTTA l’assemblea, insieme agli altri componenti del direttivo.

Le notizie veicolate fanno solo del male alla nostra associazione e, speriamo che al più presto, le eventuali incomprensioni possono essere superate attraverso un democratico confronto che abbia come fine ultimo il bene della nostra associazione, in nome dei principi solidaristici che in 27 anni, tutti noi insieme abbiamo portato avanti.

Siamo certi della buona fede di molti soci, siamo altrettanto certi, che il buon senso prevarrà per continuare con entusiasmo, la bella storia della Luciano Lama.

Per favorire tutto ciò è nostra ferma intenzione convocare il direttivo in carica per la prima decade di settembre per tentare di appianare le divergenze.

Enna 8 agosto 2020

Il Presidente dell’Associazione Regionale di Volontariato Ong Luciano Lama

Domenico Bellinvia