le segreterie regionali di CONFSAL VV.F e SIAP ( polizia di stato), esprimono massima soddisfazione per il raggiungimento dell’obbiettivo che prevede la circolazione gratuita in ambito regionale degli appartenenti al CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO e alle FORZE di POLIZIA. questo lavoro congiunto oltre a generare un importante benefit economico per i colleghi pendolari, centra anche altri obiettivi non meno importanti, in primis l’aumento della sicurezza dei cittadini viaggianti e l’abbattimento del rischio incidenti per gli operatori che spesso rientrano nelle proprie abitazioni dopo aver prestato servizi notturni estenuanti.vogliamo ringraziare la politica regionale con il testa il Presidente Musumeci passando per il presidente Miccichè, l’ Assessore Falcone e tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione che comprendendo le nostre ragioni hanno supportato il provvedimento.