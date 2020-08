Fusione tra Sant’Anna, Fc Enna, Apd Lagoreal 1981 e Progetto Enna Sport 2004.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il giorno 19 Agosto 2020 è stata ufficializzata la nascita di un nuovo progetto calcistico per i bambini e ragazzi di Enna e del suo circondario, che per la stagione sportiva 2020/21 si concretizza nella fusione delle società di attività di base e settore giovanile del Sant’Anna, Fc Enna, Apd Lagoreal 1981 e Progetto Enna Sport 2004.

Le quattro società hanno deciso di collaborare ad un unico progetto per dare nuove opportunità di gioco e di crescita a bambini e ragazzi che vanno dai 5 ai 16 anni, conciliando la gestione dello staff tecnico, con gli allenatori delle quattro realtà sportive coordinate da Turi Savoca nominato responsabile tecnico dai Presidenti Nino Proto, Rino Lo Vullo, Mario Tinebra e Luigi Di Dio.

“Si tratta di una collaborazione forte e importante – spiega il responsabile tecnico il cui obiettivo è quello di creare una realtà più organizzata, per rispondere alle esigenze di bambini, ragazzi e adolescenti e offrire un percorso sportivo altamente qualitativo. Una realtà,soprattutto, che sappia preservare e alimentare lo spirito di amicizia e di aggregazione sportiva, finalizzato alla valorizzazione dei talenti dell’hinterland Ennese. Vogliamo fare in modo che questa possa essere una grande famiglia, dove i ragazzi e le ragazze sono al centro, nel segno dello sport e dell’amicizia. In queste settimane daremo una forma più concreta a questa unione, con iniziative mirate e con l’informazione alle famiglie e al territorio”. I quattro presidenti all’unanimità hanno deciso che porteranno il nome Fc Enna e che sarà una società satellite per la prima squadra del Sant’Anna.