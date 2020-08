Cinzia Amato in Piazza VI dicembre assieme al Viceministro Giancarlo Cancelleri e il Senatore Trentacoste.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Incontriamoci per conoscerci meglio! Il mio percorso da candidato sindaco non poteva che iniziare tra i miei concittadini!”, il candidato sindaco del Movimento Cinzia Amato annuncia così la sua presentazione ufficiale che si terrà domani sera, mercoledì 26 agosto in Piazza VI dicembre alle 20,30. Saranno presenti il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri e il senatore Fabrizio Trentacoste, insieme a tutti i candidati al Consiglio comunale.

“Sarà un’occasione per conoscere meglio me, la squadra, il nostro progetto per la città – afferma la Amato – e per scambiare con i cittadini idee e proposte per una città Forte, Libera, Donna”.