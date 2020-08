Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il progetto civico “RestiAmo a Centuripe” ufficializza la candidatura a Sindaco di Salvatore La Spina, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Centuripe fra il 4 e il 5 Ottobre 2020. Storico dell’arte, giornalista e management culturale, responsabile dell’ufficio stampa della società “Civita S.p.a.”, che ha all’attivo collaborazioni con i più importanti musei della Toscana. Il progetto civico “RestiAmo a Centuripe”, nasce dal cuore e dall’amore di alcuni centuripini che credono fortemente alla straordinaria bellezza e alle potenzialità dell’antico borgo siciliano. “Verso un futuro migliore”, è questo lo slogan attorno al quale si sono riuniti i cittadini di Centuripe, convinti nella rinascita del paese grazie alle peculiarità che lo caratterizzano.

Archeologia, agricoltura, architettura sacra, paesaggio e ambiente, sono questi gli elementi portanti della nuova visione di valorizzazione proposta dal gruppo.

Un impegno civile fatto di persone che credono in questo cambiamento radicale, un connubio tra azione e rinnovamento. Ad oggi si sono svolti diversi incontri pubblici finalizzati alla crescita culturale del paese.

Primo fra tutti l’incontro tematico portato avanti dallo stesso candidato sindaco La Spina, il quale risponde, grazie alle sue competenze, circa l’interrogativo che accomuna da sempre il dibattito centuripino: “possono i beni culturali produrre economia?”. Anche i giovani, attraverso le assemblee degli “Stati Generali della gioventù centuripina”, si sono cimentati al confronto delle loro idee. Tra queste, il progetto di riqualificazione urbana che ha suscitato l’interesse del mecenate nippo-americano, Bill Kogura, il quale ha deciso di finanziare l’iniziativa. Nel mese di settembre il candidato sindaco, con i componenti del gruppo civico “RestiAmo a Centuripe”, incontrerà i cittadini nei vari quartieri del paese per ascoltare le loro voci e raccogliere le loro istanze. Nei prossimi giorni verrà illustrato il programma elettorale, il progetto civico ‘’RestiAmo a Centuripe’’ ritiene siano priorità: costruire un vero e proprio programma di sviluppo turistico; investire sulle politiche sociali, rivolte ai giovani, agli anziani e alle famiglie; creare un ufficio di programmazione e progettazione per l’acquisizione di fondi nazionali e europei; sostenere il mondo agricolo, artigianale e commerciale; risanare il manto stradale e gli impianti sportivi; migliorare i servizi di raccolta della spazzatura e dell’acqua, con costi più contenuti.

Il progetto civico ‘’RestiAmo a Centuripe’’ nasce essenzialmente con l’obiettivo di valorizzare una nuova classe dirigente, in modo tale che i promotori del cambiamento auspicato siano i giovani, unici interpreti delle continue evoluzioni che il mondo sta attraversando.

Finalmente è arrivato il momento di agire, con coraggio, perché il futuro ci appartiene!