Maria Rita Campione è ufficialmente il nuovo Direttore Artistico del Festival “Madonna De Carusi”

Maria Rita Campione è il nuovo direttore artistico del festival “Madonna de Carusi’’ . La decisione presa in accordo con il comitato feste presieduto dall’ Ing. Paolo Vicari (Rettore della confraternita Maria SS delle Grazie) e con il Direttore uscente Luigi Napoleone Vicari ,nasce nel segno del rinnovamento e , ovviamente , del cambiamento. Nuove idee ,nuove dinamiche e spazio ai giovani. Maria Rita Campione ha tutte le carte in regola per dare nuovo impulso al Festival, giovane e di grande talento artistico con alle spalle grande esperienza di palco e spettacoli e devota al festival , nata artisticamente all’interno del festival stesso fin dall’età di 8 anni. A tal proposito è bello ricordare come il Festival abbia portato fortuna a numerosi talenti Ennesi nel campo musicale canoro, come il nostro concittadino Mario Incudine, oggi importante esponente del panorama artistico nazionale e internazionale.

Il Direttore artistico uscente Luigi Napoleone Vicari lascia la direzione dopo 16 anni, ma non la collaborazione e la cura dei bambini e ragazzi del festival e continuerà a guidare il gruppo musicale storico “AD Orchestra” che da anni ormai accompagna dal vivo tutte le performance dei ragazzi.

Come quasi tutte le attività culturali e di spettacolo anche il nostro festival per quest’anno non si potrà svolgere e quindi la 40^ edizione del Festival della Madonna De Carusi è rimandata al prossimo anno , con l’auspicio che si possa tornare alla normalità al più presto.

In considerazione quindi dell’impossibilità di fare lo spettacolo in piazza Sant’Agostino giorno 6 settembre 2020,e nato da un idea di Maria Rita Campione con Luigi Napoleone Vicari , si è pensato di realizzare una diretta facebook proprio giorno 6 settembre 2020,che in qualche modo lasci una traccia anche per quest’anno.

Verrà ripercorsa la serata di domenica dello scorso anno (39^ edizione del festival) con la presenza di ospiti e amici che hanno collaborato con il festival (Miriana Aneli , Ilenia Navarra, Moira Ferraro…etc.etc.) e che invieranno un loro speciale messaggio video nel rispetto, quindi, delle norme di sicurezza e distanziamento che il momento storico impone. Lo slogan della diretta sarà “ricominciamo da qui….noi ci siamo…io ci sono”. Un chiaro tenace messaggio di speranza che proietterà il Festival al 2021.

Ulteriori informazioni sulle modalità e gli orari saranno diramate tramite social (facebook , istagram….).

Il rettore Ing. Paolo Vicari ha raccolto con entusiasmo l’iniziativa promuovendola a trampolino per la 40^ edizione del festival a cui tiene in particolar modo e su cui già fin da adesso sta lavorando intensamente.

Ricominciamo da qui…..noi ci siamo.