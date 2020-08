DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE BIAGIO SCILLIA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“Le dichiarazioni del commissario provinciale di Forza Italia Dott. S. Campione apparse ieri sui giornali, in merito ad un incontro con La Lega al quale sarei stato invitato, hanno scatenato fibrillazioni inutili e congetture sulla mia posizione alle prossime elezioni. Preciso che non ho partecipato ad alcuna riunione e rassicuro tutti che intendo candidarmi in una lista civica a sostegno del Sindaco Dipietro.

In questi ultimi tre anni ho svolto con impegno e dedizione il ruolo di Assessore, portando avanti diversi progetti per lo sviluppo della città, trovando sempre un punto di incontro con il Sindaco Dipietro.

Alla luce di tutto ciò, a meno che anche sulla mia testa sia stato posto un veto, non vedo perché dovrei sposare altri progetti.

D’altronde l’impegno di tutti i futuri consiglieri nella coalizione Dipietro è civico e prescinde – o almeno così dovrebbe – dalle diverse appartenenze politiche”.

Queste le dichiarazioni dell’Assessore Biagio Scillia.