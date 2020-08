Due parigini si sposano nell’ennese, e decidono di vivere ad Agira.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dopo il matrimonio tradizionale nefaranno un altro, virtuale, con un contratto su internetattraverso la blockchain e validato con una chiavetta usb datutti gli invitati che ne diventano i testimoni. Cosi sisposeranno il prossimo 28 agosto Maitea e Raphael, due pariginiche hanno deciso di vivere ad Agira, nell’Ennese. Lei ceramista,lui proprietario di una piattaforma web, si sono trasferitidalla Francia ad Agira dove lei ha aperto un laboratorio diceramiche e ora hanno messo a punto il format di questomatrimonio che hanno chiamato ‘Catena’, un contratto , spiegano,che “non potrà essere cancellato, non si potrà modificare,neanche corrompere”.”Al giorno d’oggi, la più grande comunità è la comunitàrappresentata da Internet, che comprende più del 60% dellapopolazione mondiale. – dice Maitea , che durante il lockdown èrimasta bloccata ad Agira, per due mesi, da sola, nella sua casaancora in costruzione – e questa condivisione a livello globale,se letta con accezione positiva, assume una connotazione poeticadal significato profondo. Gridare il proprio amore attraverso ilmondo virtuale è ormai possibile e questa modalità lo renderàeterno, proprio come accade quando due innamorati incidono leproprie iniziali sulla corteccia di un albero”. Ogni ospitediventa testimone grazie ad una chiavetta usb che la coppiadonerà e che costituisce la prova dell’unione a cui haassistito. La cerimonia si svolgerà nel borgo di Agira (ANSA).

