Valguarnera: le Sentinelle Ambientali si accampano con le tende nell’area del Parco minerario Floristella per presidiare la zona .

Dopo l’incendio di ieri pomeriggio che ha distrutto i boschi di contrada Furma tra Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera , stanotte un gruppo di volontari delle Sentinelle Ambientali di Valguarnera si è accampato con le tende nell’area del Parco minerario Floristella per presidiare la zona . I volontari proseguiranno il presidio ad oltranza anche come azione di denuncia verso lo stato di abbandono in cui si trova il parco legato amministrativamente ai quattro comuni di Enna, Aidone, Valguarnera e Piazza Armerina ma senza dirigenza ormai da tempo. “Abbiamo il presentimento che il prossimo obiettivo di questo scempio sia proprio Floristella – dice il presidente delle Sentinelle Ambientali di Valguarnera, Filippo Cozzo – Siamo qui e rimarremo, anche a piccoli gruppi, nel parco per presidiare un territorio che è abbandonato” .