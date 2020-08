Enna: in città un positivo al Covid-19.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nella giornata di oggi si è registrata la presenza in città di un soggetto positivo al Covid-19. Si tratta di un soggetto giovane ed asintomatico.L’Asp n. 4 di Enna ha immediatamente attivato le procedure e sta seguendo la situazione anche rispetto all’indagine epidemiologica già in corso. La situazione è sotto controllo e, al momento, non desta alcuna preoccupazione.