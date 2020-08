VASTO INCENDIO ALLE SPALLE DI MONTE ALTESINA, IMPEGNATE SQUADRE DEI VVF DI ENNA E NICOSIA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle ore 15 circa due squadre Vvf ( una da Enna e una da Nicosia) sono impegnate in un vasto incendio in c/da pantano, alle spalle di Monte altesina. Il vento forte complica le operazioni di spegnimento. L’opera dei Vvf é valsa a salvare diverse aziende agricole che insistono in zona. preziosa l’opera dei proprietari dei fondi che hanno praticato dei solchi tagliafuoco. Sul posto anche il corpo forestale.