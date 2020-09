Deferimento all’Autorità Giudiziaria di un soggetto in stato di ebbrezza.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nel pomeriggio del 30 agosto 2020, durante l’espletamento di un servizio di vigilanza autostradale, una pattuglia della Polizia Stradale di Enna procedeva al controllo di un automobilista fermo in corsia di emergenza sull’autostrada A/19 Catania – Palermo. La persona, residente a Catenanuova, in palese stato di ebrezza alcolica, infastidito dalla richiesta di esibizione dei documenti, iniziava ad inveire, minacciando ed aggredendo anche fisicamente uno degli Agenti. In considerazione del comportamento aggressivo e veemente dell’uomo, gli operatori si trovavano costretti ad immobilizzarlo ed a condurlo presso gli Uffici della Polizia Stradale di Enna per ulteriori accertamenti.

Veniva appurato che risultava gravato da numerosi precedenti penali e che il veicolo era privo di copertura assicurativa. Inoltre, il tasso alcolemico del soggetto era decisamente oltre i limiti, al punto da essere inquadrato nella fattispecie più grave della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Al termine dell’attività, veniva sanzionato per guida in stato di ebbrezza e deferito alla Procura della Repubblica di Enna per i reati di violenza, minaccia, oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre all’Agente aggredito veniva riscontrato una “contusione allo zigomo sinistro ed alla mano destra” con prognosi di 5 giorni. —