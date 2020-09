Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

LA FLC CGIL di Enna rafforza la propria presenza sul territorio aprendo la sede di Piazza Armerina. “In un momento particolarmente delicato per l’intero comparto della conoscenza, ènecessarioaccoglieree risponderein modocapillare allerichiestedi aiuto e di consulenza provenientidai nostridocentie da tutto ilpersonale,precario edi ruolo.” -dichiara il Segretario Generale della FLC CGIL di Enna -”La FLC CGIL è da sempre al fianco dei Lavoratori ed intende investire sempre maggiori energie neiterritori”.La nuova sede di Piazza Armerina (già sede della Camera del Lavoro) sarà aperta dal prossimo 8 settembre ed è ubicata in Via Umberto I, 56, Tel. 09351824496. L’ufficiosarà aperto nei giorni di martedì e giovedìdalle 15.30 alle 18.30e forniràconsulenzesindacaliai docentie alpersonale della scuola e del comparto della conoscenza, curatedall’esperto Prof. Giovanni Di Martino.