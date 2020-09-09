ALBANESE ALICE MARIA
AMICO DAVIDE
CERENZIA ALESSANDRO
COLLURA VINCENZO
CONTE GIULIANA VITTORIA
DI NICOLO’ ROSSELLA
GAGLIANO UGO
GLORIA PAOLO FILIPPO
LI PUMA LEONARDA DOMENICA detta LEA
LONGI MASSIMILIANO
MANCUSO LUCIANA
MENZO MARIA VENERA detta MARIELLA
MESSINA ANTONIO
NATALE GIUSEPPINA ELEONORA
NICOLETTI ERIKA
PALERMO MARIA
PESARE ELENA
PESSIU SABRINA
PISANO ROSARIA
RAVANUSO MARIA
TABITA GIULIA
VASAPOLLO ROSARIO
VASCO GIANCARLO MARIA
VASIIU LILICA RODICA
Presentata la lista Uniti per Enna, candidato sindaco Maurizio Dipietro UNITI PER ENNA
ALBANESE ALICE MARIA