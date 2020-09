cerimonia di giuramento dei 3 operatori al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Giorno 14 settembre 2020 presso la sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di enna si e’ svolta la cerimonia di giuramento dei 3 operatori assunti ai sensi dell art 16 della legge 28/2/87 n° 56 tramite chiamata numerica dei lavoratori iscritti a centro per l’impiego di enna.

L’assunzione e’ seguita agli esami di idoneità svolti al Comando di Enna in due sessioni giorno 9 luglio e 4 agosto 2020 ove sono risultati idonei la Sig. Dattero Anna, il Sig. Paradiso Mario ed il Sig. Virzi Giuseppe.

Nell’occasione ha prestato giuramento anche la Sig.ra Riggio Federica che aveva già preso servizio in precedenza.

Alla presenza del Comandante Ing Rizzo Salvatore, del Direttore Vice Dirigente Dott. Franca Luana Di Pane, dell’ispettore Rag. Bruno Luigi e dell’esperto informatico Vigile Permanente Ruggiata Roberto e di altri funzionari del Comando, i quattro operatori hanno letto davanti al comandante la formula di giuramento ed hanno preso servizio.

La procedura di assunzione tramite chiamata diretta dal centro per l’impiego e’ nuova per il Comando di Enna che per la prima volta si e’ cimentato in questa esperienza.

Ai nuovi assunti auguriamo un futuro lavorativo ricco di soddisfazioni.