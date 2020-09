Comodato d’uso gratuito per il comune di Enna della vastissima biblioteca personale di Rocco Lombardo.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“E’ con non poca emozione che annuncio alla città una bellissima notizia: gli eredi del compianto Rocco Lombardo, Giuseppe e Mauro, hanno deciso di concedere in comodato d’uso gratuito la vastissima biblioteca che il nostro Rocco aveva accumulato durante la sua vita. Si tratta di migliaia di libri, enciclopedie, testi pregiati di storia, letteratura italiana e straniera, libri di arte, raccolte culinarie ennesi e siciliane, insomma una biblioteca di grandissimo pregio. Giuseppe e Mauro hanno ritenuto di compiere questo generoso gesto in favore della nostra città, certi di interpretare il desiderio del padre di rendere fruibile alla collettività tutta, il tanto ‘sapere’ che Egli aveva collezionato durante gli anni. Rocco, già in vita, metteva a disposizione di chi lo volesse la propria biblioteca personale, aiutando tanti giovani studenti ad effettuare ricerche sui testi custoditi nella propria abitazione. Della generosità di Rocco Lombardo, ogni ennese che ha avuto la fortuna di conoscerlo, ne è perfettamente consapevole e nulla occorre aggiungere. Rocco è stato l’ennese più ennese da non ennese, il più profondo conoscitore della nostra storia e delle nostre tradizioni. È stato una preziosa risorsa per la nostra città durante la sua vita e anche dopo la morte ci ha lasciato un grandissimo dono: i suoi libri, ciò a cui teneva di più tra tutti i beni materiali. Sarà nostro impegno valorizzare al meglio la biblioteca di Rocco, renderla fruibile ad ogni cittadino a agli studiosi che vorranno usufruirne, avendone cura e rispetto. Grazie ai suoi figli, Giuseppe e Mauro, che da degnissimi figli di un grande uomo hanno compiuto un grande gesto di generosità in favore della città di Enna e gli ennesi gliene sono grati”.