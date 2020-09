Agira: Cristina Valenti si candida a sindaco con una lista civica

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sarà la giovane consigliere comunale di opposizione Cristina Valenti a candidarsi a sindaco con una lista civica contro l’ uscente Maria Greco. La Valenti, che per cinque anni ha svolto il ruolo di consigliere di opposizione si presenta con una lista civica composta in prevalenza da giovani denominata “Cristina per Agira, in difesa dei nostri valori. Valenti Sindaco”. Cristina Valenti è sposata ed è laureata in Farmacia, prossima alla seconda laurea in Scienze della nutrizione ed alimentazione, biologia è impegnata in attività sociali di ispirazione cristiana. Si è contraddistinta negli ultimi anni per alcune battaglie a difesa della comunità agirina. La lista civica è sostenuta da componenti della società civile ma anche da rappresentanti di diversi partiti tra i quali Forza Italia, Udc e simpatizzanti del M5S. Ecco la lista Lista civica a sostegno del candidato sindaco Valenti Cristina: Biondi Maria, Cacciato Insilla Angela detta Eliana, Casullo Benedetta, Di Franco Massimiliano, Ferrigno Gianluca, Gagliano Maria, Gatto Rotondo Filippo, Lo Potro Salvatore, Manno Pietro Luigi, Manuele Carmelo, Ridolfo Giuseppe, Scardilli Graziana. Assessori designati: Alleruzzo Salvatore, Casullo Benedetta.