La Governance dell’Autodromo di Pergusa con in testa il suo presidente Mario Sgrò, ha il piacere di invitarti alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Florio – 12 ore di Sicilia in programma il 9 – 10 – 11 Ottobre a Pergusa. L’incontro con la stampa è previsto per martedì 29 settembre alle ore 16.00 nella Sala Stampa dell’Autodromo di Pergusa (En) il cui ingresso è nelle adiacenze della tribuna coperta.

La competizione di richiamo internazionale organizzata da CREVENTIC BV ed il Consorzio Ente Autodromo Pergusa rientra nel calendario europeo della SERIE 24H powered by Hankook nel 2020, riprendendo il corso della storica competizione, grazie ad un accordo tra il promotore olandese e il nipote di don Vincenzo Florio, Chico Paladino Florio che ha concesso l’utilizzo del prestigioso nome.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione saranno svelati tutti i dettagli sportivi della manifestazione e dell’intero week end, che rappresenta il ritorno alle competizioni internazionali del circuito siciliano oltre che un’occasione di promozione turistica per la Sicilia, grazie ai numerosi media nazionali ed europei che saranno presenti all’evento.

All’incontro con la stampa saranno presenti, tra gli altri, il presidente del consiglio d’amministrazione del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, Mario Sgrò, i consiglieri di amministrazione Salvatore Sanfilippo e Alessandro Battaglia, il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, il commissario del Libero Consorzio Provincia di Enna, Girolamo Di Fazio .