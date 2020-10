LA ORLANDO PALLAMANO HAENNA IN OTTIMO STATO DI FORMA CONTRO IL QUOTATO MASCALUCIA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Ancora una buona prova per la Orlando Pallamano Haenna che giovedì scorso 1 ottobre al Palazzetto dello Sport di Enna bassa ha sostenuto un allenamento congiunto con il Mascalucia che troverà nel campionato di Serie A2 allenato dal regalbutese Salvo Cardaci. La giovane compagine ennese composta per la quasi totalità da atleti locali e da alcuni di belle speranze da Licata, ha retto bene contro i più quotati avversari con indicazioni importanti per il tecnico gialloverde Luca Giummulè. Quella disputata giovedì scorso sarà con molta probabilità l’ultima amichevole di precampionato per la Orlando Pallamano Haenna. Ed il bilancio degli incontri sostenuti è senza dubbio positivo con una squadra che ha già raggiunto una buona condizione atletica e soprattutto una buona intesa tra il gruppo storico e i nuovi arrivati. La partecipazione al campionato di Serie A2 è motivo di prestigio per la società ennese ma nello stesso tempo anche un impegno non indifferente da un punto di vista finanziario. Una realtà quella della Orlando Pallamano Haenna che considerando che conferma ancora una volta come si possa fare sport ad alti livelli privilegiando gli atleti locali, che dovrebbe essere maggiormente attenzionata sia dalle istituzioni pubbliche che dall’imprenditoria locale.

Enna 3 ottobre 2020

L’Ufficio Stampa Orlando Pallamano Haenna